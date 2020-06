Telekom-Affäre: ÖIAG-Chef Beyrer wehrt sich

Auf den Einladungslisten der Telekom (Jagd, Jägerball, Kitzbühel) findet sich auch oft der damalige IV-Generalsekretär Markus Beyrer, der heute als ÖIAG-Chef und Aufsichtsrats-Vorsitzender der Telekom firmenintern für Aufklärung der Korruptions-Affäre sorgen soll.

Das Magazin News berichtet in seiner aktuellen Ausgabe, Beyrer sei "Informant" der Telekom gewesen. Der ÖIAG-Chef weist alle Vorwürfe auf das schärfste zurück und sieht seine Rolle als Aufklärer in der Telekom-Affäre nicht gefährdet. Er sei nicht befangen, Missstände würden lückenlos aufgeklärt werden, sagte er am Freitag im Ö1-Morgenjournal. Beyrer sieht kein Problem darin, dass er Emails der Personalvertretung an den Telekom-Vorstand weitergeleitet hat. Es sei die Aufgabe der Industriellenvereinigung, die Interessen der Arbeitgeberseite zu vertreten. Der 46-Jährige gab auch zu, Einladungen zu Jagdausflügen und Abendessen bekommen zu haben. Einen "sehr geringen Teil dieser Einladungen" hätte er auch angenommen.