Teenager mit Kinderkrankheiten

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bemüht sich wieder, Männer für die Kinderbetreuung zu begeistern. 2015 soll, geht es nach der Ministerin, ein Fünftel der Väter in Karenz gehen. Aktuell sind im Durchschnitt quer durch alle Kindergeld-Varianten knapp fünf Prozent der Bezieher männlich. Erreichen will man diese Steigerung durch die Fortsetzung der 2010 gelaufenen Informationskampagne "Echte Männer gehen in Karenz", sagte Heinisch-Hosek am Montag.

Österreich sei im internationalen Vergleich bei der Väterquote in der Karenz immer noch im unteren Durchschnitt, erklärte die Ministerin. Am häufigsten werden hierzulande die Kurzvarianten von zwei bis vier Monaten in Anspruch genommen (elf Prozent bei einjähriger Pauschale, 9 Prozent bei einkommensabhängiger Variante). Eine Spitzenposition nimmt wie so oft Skandinavien ein, wo 89 Prozent der Väter eine berufliche Auszeit für die Kinderbetreuung nehmen. Aber auch in Deutschland geht mittlerweile ein Viertel (26 Prozent) der Väter in Karenz.