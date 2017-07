Team Stronach Salzburg jetzt "Freie Wähler Salzburg"

Das Team Stronach Salzburg ändert seinen Namen in "Freie Wähler Salzburg" (FWS). Wie die Salzburger Nachrichten am Donnerstag berichteten, haben Landesobmann Helmut Naderer, sein Stellvertreter Michael Honzak und Finanzreferent Dietrich Marius am gestrigen Mittwoch den neuen Parteinamen in einer Vorstandssitzung beschlossen. Die rund 60 Salzburger Parteimitglieder werde man informieren.

Wie Naderer zur APA sagte, gebe es noch einige Formalismen zu klären, der neue Name solle aber spätestens nach der Sommerpause des Landtags im Herbst gelten. Man werde als "Freie Wähler Salzburg" auch bei der nächsten Landtagswahl im Frühjahr 2018 antreten und wolle dazu strategische Partnerschaften eingehen.

Aktuell drei Mandate

Das Team Stronach Salzburg hatte bei der vorgezogenen Landtagswahl am 5. Mai 2013 mehr als 8,3 Prozent der Stimmen und drei Mandate erzielt - ein Ergebnis, das mit Ausnahme einer Kommunalwahl österreichweit nie wieder erreicht wurde. Außerdem stellte die Partei mit dem damaligen Spitzenkandidat Hans Mayr einen Landesrat in der nach der Wahl geformten Schwarz-Grün-Gelben Koalition.

Mittlerweile gehören weder Mayr noch zwei der einst drei Landtagsabgeordneten mehr dem Team Stronach an, einzig Klubobmann Naderer blieb übrig. Der Polizist weist übrigens eine bunte Politvergangenheit auf: Er war vor dem Team Stronach bereits bei der FPÖ, bei den Freien Demokraten Salzburgs, beim BZÖ und bei den Freien Wählern Seekirchen.