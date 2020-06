Team Strache vs. Peter Filzmaier: "Verabscheuungswürdige Dämonisierung"

Generalsekretär Christian Höbart nennt den Vergleich mit dem Coronavirus in einer Aussendung gar eine „unentschuldbaren Entgleisung des Politexperten.“ Filzmaier habe wohl einen neuen Tiefpunkt geschafft. Weiter heißt es: „Die Entmenschlichung des politischen Gegners selbst ist bereits ein gefährlicher Schritt in Richtung physischer Gewalt, so wie wir sie leider in den letzten Tagen in Wien erleben mussten. Jemanden als ‚Virus‘ zu bezeichnen, führt dazu, diesen zu bekämpfen und schlussendlich vernichten zu wollen. Filzmaier bedient sich einer verabscheuungswürdigen Dämonisierung der Person HC Straches, die wir so nicht hinnehmen werden!“

Das Team HC Strache erwarte nun eine Entschuldigung von Filzmaier.

Strache selbst schrieb auf Twitter: „Dies ist ein Vergleich und eine Diktion aus dunkelsten totalitären Zeiten. Jemanden, der so gerne moralische Urteile über andere fällt, sollte das nicht passieren.“