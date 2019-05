Tauziehen um Termin: Wählt Österreich erst am 29. September?

Offenbar herrscht hinter den Kulissen ein Gerangel, an welchem Tag gewählt werden soll.

Der 8. September ist schon vom Tisch, weil mancherorts in Österreich noch Schulferien sind. Aus der letzten Präsidialsitzung gibt es eine Protokollanmerkung, wonach am 15., spätestens aber am 22. September gewählt werden soll. Mittlerweile steht auch der 29. September im Raum.

Die ÖVP drängt auf einen möglichst frühen Termin, sie will den 15. September. Die SPÖ könnte sich auch den 22. September vorstellen.

FPÖ und Liste Jetzt ließen zwar keine Terminpräferenz durchblicken. Die FPÖ soll allerdings schon während der vergangenen Sondersitzung in Gesprächen einen späteren Wahltermin ins Spiel gebracht haben.

Die ÖVP hat die SPÖ wie auch die FPÖ im Verdacht, einen möglichst späten Wahltermin anzustreben. ÖVP-Klubobmann August Wöginger warnt gegenüber dem KURIER vor einem langen Wahlkampf: "Das bedeutet noch längeren Stillstand und noch höhere Wahlkampfkostenerstattung. Das wäre unverantwortlich und nicht im Sinne der Bevölkerung."

SPÖ: Bevölkerung muss sich informieren können

Für SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried wäre das aber zu nahe an den Sommerferien, die bis 8. September dauern. "Es geht bei dieser Frage nicht nur um den Wahlzeitpunkt, sondern auch um die Möglichkeit der Wählerinnen und Wähler, die Positionen der Parteien zu verfolgen", betont Leichtfried. Er kann sich daher auch den 22. September vorstellen.

Aus der SPÖ heißt es außerdem, man wolle ja nur eine Woche später wählen lassen als die Volkspartei. Daher verstehe man die Aufregung um die Wahlkampfkosten nicht.

Wahl doch erst Ende September?

Beim 22. September müssen die Bundesparteien aber noch mit den Vorarlbergern reden, die ihre Landtagswahl - um eine Terminkollision zu vermeiden - verschieben müssten. Andere Parteien haben laut Leichtfried intern auch den 29. September vorgeschlagen.

Die Neos haben zwar keine wirkliche Präferenz, verweisen aber wie die ÖVP darauf, dass sich der Bundespräsident ursprünglich für Anfang September ausgesprochen hat