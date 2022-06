Tanner bekommt neuen Generalsekretär und Kabinettschef

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bekommt einen neuen Generalsekretär und einen neuen Kabinettschef. Ihr bisheriger Kabinettschef Arnold Kammel ersetzt Dieter Kandlhofer als Generalsekretär. Neuer Kabinettschef wird Roman Markhart. Er war früher Sprecher und stellvertretender Kabinettschef bei Tanner, wechselte von dort zur Covid-Krisenkoordination (GECKO) und von GECKO ins Kanzleramt. Entsprechende Informationen wurden der APA inoffiziell bestätigt.

Kandlhofer, der bis 2019 bei Kurz im Kanzleramt war, soll bei Ministerin Tanner in Ungnade gefallen sein: Einerseits wegen einer umstrittenen Strukturreform; zweitens wegen Geschäftsbeziehungen zu einem Investor, der mit dem Bau einer Großkaserne am Klagenfurter Flughafen beauftragt wurde. Der Generalsekretär und der Investor sollen Anteile am selben Unternehmen haben. Laut Kleiner Zeitung wurde Kandlhofer vom Projekt abgezogen.