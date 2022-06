Das Kommen und Gehen bei den Generalsekretären

Mittlerweile hat Finanzminister Magnus Brunner bestätigt, dass sein Ressort umgebaut und der Posten gestrichen wird. Seit 2019 ist Dietmar Schuster Generalsekretär und leitet gleichzeitig die Budget-Sektion. Letztere soll er behalten.

Im Verteidigungsministerium soll der Abgang von Dieter Kandlhofer bevorstehen. Offiziell bestätigt ist das nicht – im Ressort heißt es, er sei derzeit auf Urlaub.

Kandlhofer, der bis 2019 bei Kurz im Kanzleramt war, dürfte bei Ministerin Klaudia Tanner in Ungnade gefallen sein: Einerseits wegen einer umstrittenen Strukturreform; zweitens wegen Geschäftsbeziehungen zu einem Investor, der mit dem Bau einer Großkaserne am Klagenfurter Flughafen beauftragt wurde. Der Generalsekretär und der Investor sollen Anteile am selben Unternehmen haben. Laut Kleiner Zeitung wurde Kandlhofer vom Projekt abgezogen.