Tal Silberstein in Rumänien zu fünf Jahren Haft verurteilt

Das Oberste Gericht in Rumänien hat den israelischen Unternehmer und früheren SPÖ-Politikberater Tal Silberstein am Donnerstagabend nach einem jahrelangen Prozess um Grundstück-Schiebereien in Abwesenheit rechtskräftig zu fünf Jahren Haft verurteilt. Silberstein hat sich zuletzt in Israel aufgehalten.

Silberstein hat in Österreich im Nationalratswahlkampf 2017 als Wahlkampfberater von Ex-SPÖ-Chef Christian Kern - unrühmliche - Bekanntheit erlangt. Er hat laut Recherchen von "Presse" und "profil" mit verdeckten Pro- und Anti-Sebastian Kurz-Facebookseiten "Dirty Campaigning" gegen den damals neuen ÖVP-Chef betrieben. Die SPÖ trennte sich von ihm, nachdem er in der Endphase des Wahlkampfes wegen Korruptionsvorwürfen (vorübergehend) in Israel verhaftet worden war, kurz vor der Wahl musste auch noch der Wahlkampfleiter zurücktreten, weil interne Unterlagen Silbersteins zum SPÖ-Wahlkampf in den Medien auftauchten.