Tajana Gudenus leidet unter Verwechslung mit Ibiza-Lockvogel

Von zahlreichen Nutzern in sozialen Medien ist Tajana Gudenus seit Mai mit der Frau, die als Lockvogel fungierte, verwechselt worden. In rechten Kreisen wurde dazu aufgerufen, die Identität der abgebildeten Frau – eigentlich eben Gudenus – zu eruieren. Auch zahlreiche Beschimpfungen und Denunziationen gingen an die Adresse der Gattin des Ex-Politikers.

Gudenus schreibt weiter über die Zeit seit dem Ibiza-Video: "Diese Umstände waren dermaßen belastend, dass sie bei mir beinahe eine Frühgeburt im 5. Monat ausgelöst hätten. Ich würde so weit gehen und behaupten, dass man von einem Rufmord reden kann: mehrere Studienabschlüsse und eine selbstständig erarbeitete berufliche Laufbahn (die nicht fortgesetzt werden können wird), die mir jetzt sinnlos erscheinen."

Hausdurchsuchung

Johann Gudenus war nach Auffliegen der Gespräche auf Ibiza an der Seite von Heinz-Christian Strache von allen Ämtern zurückgetreten. Im August geriet Gudenus noch einmal in die Schlagzeilen, weil neben Strache auch bei ihm eine Hausdurchsuchung stattgefunden hatte. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft durchsuchte Gudenus‘ Wohnsitz wegen des Verdachts verbotener Deals rund um die Kür des Wiener FPÖ-Bezirksrats Peter Sidlo zu einem der Vorstände von Casinos Austria.

Am gestrigen Donnerstag nannte Gudenus den Vorwurf der Einflussnahme gegen ihn "tollkühn". Für eine Bestellung seien "Beschlüsse des Aufsichtsrates, Bestellungsverfahren etc." nötig. "Die Unterstellungen sind daher rechtlich und realpolitisch völlig absurd und denkunmöglich", sagte Gudenus.