Tag der Entlastung: Regierung stückelt Steuerreform in 3 Teile

Die kleineren Überraschungen kommen aus anderen Bereichen, etwa aus dem sprachlichen. Die Bundesregierung will sich nicht nur vom Volumen her von früheren Steuerreformen abgrenzen, sie nennt sie auch nicht mehr so. „ Entlastung Österreich“ hat Finanzminister Hartwig Löger ( ÖVP) sein Ouvre getauft.

Er will damit nicht weniger als in die Finanz-Geschichtsbücher eingehen: Durchgehend ausgeglichene Budgets, keine neuen Steuern und dennoch eine große Entlastung für die Steuerzahler

Dazu kommt, dass etwa auch im Umweltbereich etwas mehr getan wird, als bisher bekannt. So soll auch bei der Kfz-Steuer (wie bei der Nova) künftig der Kohlendioxid-Ausstoß des Autos eine Rolle spielen. Stinker werden damit etwas teurer. Freilich kosten alle Öko-Maßnahmen zusammen nur 55 Millionen Euro pro Jahr, daran erahnt man schon die relativ schwachen Lenkungseffekte.

Zwei Milliarden Last Minute

Überraschenderweise hat die Regierung auch das Volumen der Gesamtreform in quasi letzter Minute um zwei Milliarden Euro erhöht, damit auch die versprochene Senkung der Körperschaftssteuer (in zwei Etappen auf 21 Prozent) Platz findet. Freilich bleibt die Gegenfinanzierung dieser zwei Milliarden weiter vage. Sie muss großteils erst erarbeitet werden.

Geblieben ist die Regierung bei ihrer Aussage: keine neuen Steuern. Überraschend ist daher, dass dennoch gut 500 Millionen Euro zur Gegenfinanzierung der Entlastung aus außerordentlichen Einnahmensteigerungen kommen sollen (Digitalsteuer, Tabaksteuer, Glückspiel etc.).

Keine Überraschung ist mehr, dass die Abschaffung der kalten Progression ein Versprechen für die kommende Legislaturperiode bleibt. Löger nimmt aus dieser schleichenden Steuererhöhung zwischen 2018 und 2022 in Summe 7,5 Milliarden Euro ein. Irgendwoher muss das Geld für die Entlastung schließlich kommen.