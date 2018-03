Syrien: Tausende Zivilisten verlassen Häuser in Ost-Ghouta

Eine syrische Rebellengruppe hat am Donnerstag mit dem Abzug aus der umkämpften Region Ost-Ghouta begonnen. Dutzende Kämpfer der Gruppe Ahrar al-Sham verließen mit ihren Familien im Zuge einer Vereinbarung mit der Regierung die Stadt Harasta. Damit verbucht Diktator Bashar al-Assad einen weiteren Teilerfolg.

Das Staatsfernsehen berichtete, mehr als 800 Menschen, darunter dutzende Kämpfer, hätten an der Frontlinie zwischen den Rebellengebieten und dem Territorium der Regierung Busse bestiegen.

Flüchtende aus Duma

Auch anderswo in der Region Ost-Ghouta verlassen die Menschen massenhaft ihre Heimat. 1.500 Menschen sollen der Stadt Duma am Donnerstag in der Früh den Rücken gekehrt haben, am Vorabend sollen es 2.000 gewesen sein. Damit hätten in den vergangenen 24 Stunden mehr als 4.000 Zivilisten Duma verlassen.