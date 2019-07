Swap-Prozess: Ex-Bürgermeister Schaden fordert Geld für seine Verteidigung

Knötzl schreibt in ihrem Brief, der dem KURIER vorliegt, die Stadt habe für die Verteidigung ihres früheren Beschäftigten zu bezahlen, schließlich sei er für etwas angeklagt worden, das er im Dienste der Stadt und als Amtsträger getan hat, nicht als Privatmann.

Sie zitiert in ihrem Brief ein Mitglied des Salzburger Kontrollamts, das in einer Stellungnahme 2016, also noch vor der Hauptverhandlung, wörtlich schrieb, dass "die Stadt ihren Organen all jene Aufwendungen ersetzen muss, die ihnen aus ihrer Tätigkeit für die Stadt entstehen".

"Herr Schaden zählt daher auf den Ersatz der ihm entstandenen Kosten", betont Anwältin Knötzl.

Sie wolle der Stadt mit dem Brief eigentlich nur mitteilen, was gültige Rechtslage sei - auch, damit die Stadt wirtschaftlich planen kann.

Höchstgericht verhandelt öffentlich

Der Oberste Gerichtshof (OGH) ist derzeit noch in Vorbereitung auf die Berufungsverhandlung, die laut einem Sprecher nicht vor September stattfinden soll.

Die Vorzeichen sind schlecht: Im Mai hat die Generalprokuratur (oberster "Wahrer des Gesetzes" der Republik) dem OGH empfohlen, den Schuldspruch gegen den Ex-Bürgermeister zu bestätigen. Solche Empfehlungen sind üblicherweise eine Richtschnur, nur selten hat der OGH anders entschieden.

Der OGH will öffentlich verhandeln. Das ist eher unüblich, der fünfköpfige Senat berät meist hinter verschlossenen Türen und verkündet dann die Entscheidung.

Auch im Fall Schaden und fünf weiterer Angeklagter, die gegen ihr Urteil berufen haben, soll zuerst im Senat beraten werden. "Bei der öffentlichen Verhandlung können die Verteidiger dann ihre Standpunkte noch einmal transparent und vor der Öffentlichkeit darlegen. Neue Aspekte oder Beweise sind aber nicht mehr erlaubt“, erklärt Senatspräsident Kurt Kirchbacher. Die Urteile sollen noch am selben Tag ergehen.

Stadt könnte Regress fordern

Wird der Schuldspruch bestätigt, könnte es für Heinz Schaden finanziell aber erst recht eng werden. Denn auch wenn die Stadt seine Verteidigungskosten jetzt wieder übernimmt, könnte sie bei einem rechtskräftigen Schuldspruch Regress fordern.

Doch auch das bezweifelt Anwältin Knötzl: "Er hat, wenn man der Argumentation des Staatsanwalts folgt, durch sein Handeln ja nicht der Stadt, sondern dem Land geschadet. Die Frage, ob die Stadt dann Anspruch auf einen Regress hat, ist nicht eindeutig geklärt."

Die Stadt hat ja angekündigt, auf jeden Fall die Kosten einzuklagen - "ich warne da vor einem Prozessrisiko. Das könnte für die Stadt erst recht teuer werden", sagt Knötzl.