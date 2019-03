Supermarkt der Zukunft: Smartes Wagerl statt selber scannen

In Österreich werben Supermarkt-Ketten lieber mit noch mehr persönlicher Beratung – etwa in Feinkostabteilungen. Diese wurden zuletzt oft gegen zusätzliche Regalmeter an Selbstbedienungstheken ausgetauscht, in denen sich fixfertig geschnittene Käse- und Wurstsorten aneinanderreihen.

Die Kunden wollen es so, sagen Vertreter aus Handel und Industrie. Schließlich müssen sie sich nicht anstellen, und die Ware ist zudem lange haltbar.

"Kein Personalabbau"

Dass Selbstkassieren setzt sich in Österreich nur langsam durch. Spar hat laut eigenen Angaben in 45 Eurospar-Filialen sogenannte Self-Checkouts. „Sie werden sehr gut angenommen, je nach Standort nutzen diese Kassen zwischen 25 und 50 Prozent der Kunden“, sagt Spar-Sprecherin Nicole Berkmann.