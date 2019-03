Buchungschaos und Self-Check-in: Reisen im digitalen Zeitalter

Zumindest fliegen muss man noch nicht selbst. Davon abgesehen haben es Tourismusmanager aber gut verstanden, immer mehr Serviceleistungen auszulagern – an ihre Kunden, die sich nun selbst bedienen. An diversen Automaten.

Das beginnt schon am Flughafen, wie in Schwechat. Bereits 2001 hat die AUA dort sogenannte Self-Check-in-Automaten aufgestellt. Bei den Passagieren gingen die Wogen hoch, mittlerweile haben sie sich aber großteils geglättet. Vielflieger scannen ihre Pässe längst routiniert selbst ein und sichern sich am Selbstbedienungsterminal ihren Gangplatz im Flieger.