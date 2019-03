"Jeder will alles sofort": Banken als Vorreiter des Self-Service

Warum aber sollten Kunden überhaupt noch eine Filialbank nutzen, wo doch reine Online-Finanzdienstleiter (FinTechs) Girokonten gratis und einfach bedienbar anbieten? Die Banker glauben, dass sie einen großen Vorteil gegenüber den neuen digitalen Mitbewerbern haben.

Für die Banken hat Datenschutz eine lange Tradition. Bankgeheimnis, Vertrauensschutz sei immer das zentrale Thema gewesen, betont Bosek.

Und der Umgang mit Daten wird in der breiten Öffentlichkeit zunehmend zum sensiblen Thema. In einer Zeit, in der fast wöchentlich Datenlecks bekannt werden, in der Zigtausende eMail-Adressen und persönliche Daten irgendwo im Netz herumschwirren und die Gefahr von Hackerangriffen steigt, wird der Datenschutz zum Trumpf der Banken.

„Die FinTechs können Datenschutz nicht einmal fehlerfrei aussprechen“, ätzt Bosek.