Suizid im Gefängnis: Justiz listet weniger Fälle als Volksanwälte

60 Fälle von vollendeten bzw. versuchten Suiziden gab es laut Volksanwaltschaft im Vorjahr - die Zahlen hätten sich seit 2019 fast verfünffacht, hieß es am Mittwoch, der KURIER berichtete.

Tags darauf kommt nach KURIER-Anfrage beim Justizministerium eine Korrektur: Statt der von der Volksanwaltschaft angegebenen 48 Suizidversuchen zählt man dort nur 22. Plus der zwölf vollendeten Suizide gab es in Summe in den österreichischen Justizanstalten also nur 34 Fälle.

Der Grund für die Divergenz ist laut Ministerium, dass die Volksanwaltschaft "sämtliche Vorfälle" anführt. Eine Fachgruppe für Suizidprävention, die 2011 im Justizministerium gegründet wurde, differenziert offenbar stärker: Gemeinsam mit dem jeweiligen psychologischen Fachdienst werde der jeweilige Vorfall mit der Insassin bzw. dem Insassen aufgearbeitet, "wobei teils festgestellt werden kann, dass tatsächlich kein Suizidversuch vorlag, sondern es sich um einen Vorfall mit anderer Zielsetzung handelte", wird erklärt.

Laut Zählweise des Justizministeriums gab es 2024 also nur 22 Versuche (statt 48), 2023 waren es 25 (statt 33). Im Jahr 2019 zählte man im Justizministerium allerdings mehr als die Volksanwaltschaft - nämlich 17 statt neun Versuche.