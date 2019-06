Studie: Viele Lehrer, aber schlecht unterstützt

Österreichs Lehrer sind mit ihrem Job und Arbeitsplatz "alles in allem" zufrieden, fühlen sich aber in ihrer Arbeit wenig unterstützt. Zu diesem Ergebnis kommt die am Mittwoch veröffentlichte OECD-Lehrerstudie TALIS. Die Lehrergewerkschaft sieht sich bestätigt und ortet dringenden Handlungsbedarf.

Für TALIS (Teaching and Learning International Survey) wurden insgesamt 150.000 Lehrer und Direktoren in 48 Ländern über ihre Arbeitsbedingungen befragt. In Österreich 4300 Lehrer und 280 Direktoren. Diese fühlen sich in ihrem Job durchaus wohl: 96 Prozent stimmten der Aussage "Alles in allem bin ich mit meiner Arbeit zufrieden" zu (EU-Schnitt: 90 Prozent). Auch mit ihrer aktuellen Schule sind die meisten zufrieden. Nur zehn Prozent würden "gerne an eine andere Schule wechseln, wenn dies möglich wäre" (EU-Schnitt: 19 Prozent).

"Dieser Zustand ist inakzeptabel"

Die Lehrer fühlen sich allerdings in ihrer Arbeit wenig unterstützt: So kommt in Österreich ein Dienstposten für administratives Personal (z.B. Sekretariatskräfte) auf 15 Lehrer - im EU-Schnitt sind es nur sieben Pädagogen. Einen Dienstposten für pädagogisches Unterstützungspersonal (z.B. Psychologen, Beratungslehrer) müssen sich in Österreich im Schnitt 19 Lehrer teilen, im EU-Schnitt sind es nur acht.

"Diese Unterschiede sind sagenhaft", sagt Lehrergewerkschafter Paul Kimberger zum KURIER. "Dieser Zustand ist in Wirklichkeit inakzeptabel." Kimberger sieht einen "eklatanten Handlungsbedarf": "Es braucht deutlich mehr Unterstützung und bessere Rahmenbedingungen."