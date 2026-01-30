Studie zu Häftlingen: 43 Prozent fühlen sich unmenschlich behandelt

Es macht einen Unterschied, ob ein Mensch mit sechs anderen für 23 Stunden am Tag in einem Haftraum eingesperrt ist, oder ob er untertags eine sinnvolle Beschäftigung hat und nachts alleine in einer Zelle schläft.

Das leuchtet ein. In der Praxis des Strafvollzugs in Österreich ist das Positiv-Szenario aber eher die Ausnahme.

Dennoch: Veronika Hofinger, Kriminalsoziologin von der Uni Innsbruck, hofft, dass ihre Studie zum Thema „Haftklima: Monitoring des sozialen Klimas in Justizanstalten“ ein Umdenken bewirkt.

Erste Zwischenergebnisse hat sie am Donnerstag bei einer Veranstaltung des Instituts für angewandte Rechts- und Kriminalsoziologie im Justizpalast in Wien präsentiert – vor hochkarätigem Publikum: Mit dabei war etwa Friedrich Koenig, Generaldirektor für Strafvollzug im Justizministerium.

Kommission zu Hirtenberg startet nächste Woche

In seinem Zuständigkeitsbereich hat jüngst der Tod eines 30-Jährigen in der Justizanstalt Hirtenberg für Entsetzen gesorgt: Der Mann war psychisch auffällig und starb, weil er sich gegen seine Überstellung in ein Spital gewehrt hatte.

Der Vorfall wird strafrechtlich geprüft. Ein vorläufiger Bericht der internen Untersuchung liege laut Justizministerium bereits vor, nächste Woche werde die externe Kommission präsentiert.