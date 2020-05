Studentin warf Stronach Belästigung vor

Was dürfen Männer? Wo sind die Grenzen im Umgang mit Frauen? Was gilt als Kompliment, was als Flirt – und was ist bereits sexuelle Belästigung?

Mit derlei Fragen – seit der Affäre rund um den deutschen liberalen Politiker Rainer Brüderle auch in Österreich Thema heftiger Diskussionen – musste sich ein prominenter Neo-Politiker und Wirtschaftsboss a. D. bereits vor mehr als zehn Jahren herumschlagen: der Milliardär und Magna-Gründer Frank Stronach hatte 2002 eine Klage einer Studentin am Hals. Der Fall wurde außergerichtlich beigelegt.