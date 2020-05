„Ohne mich wird’s ein bisserl fad werden“

Sechzehn Monate nach der Gründung seines Teams und nur vier Monate nach der Nationalratswahl zieht sich der 81-jährige Milliardär Frank Stronach aus der Politik zurück. Er absolvierte bisher nur zwei Parlamentssitzungen, schon am Mittwoch hält er seine Abschiedsrede im Hohen Haus. Stronach bedauert, dass er nur fünf Minuten Redezeit zugewiesen bekommen hat. Mit einem Lächeln sagte er dann noch: „Es wird ein bisserl fad werden, wenn ich nicht mehr da bin.“

So ganz dürfte sein Abschied aus der Politik, den er im Grunde schon vor der Nationalratswahl angedeutet hat, nicht stattfinden: Stronach will nämlich so etwas wie beratender Parteichef des „Team Stronach“ bleiben.

„Mein Team kann mich jederzeit anrufen, und ich werde mit Rat und Tat zur Seite stehen“, erklärte er am Dienstag. Auch seinen Namen dürfe das Team behalten.