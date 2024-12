Strom und Gas werden im neuen Jahr spürbar teurer

Stefan Spiegelhofer , Energieexperte bei durchblicker, rechnete am Donnerstag in einer Aussendung vor: "Ein Haushalt mit einem Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden kommt durch höhere Netzentgelte und Abgaben auf Zusatzkosten von 200 bis 290 Euro . Der Wegfall der Strompreisbremse schlägt mit bis zu 435 Euro zu Buche. Gasbeheizte Haushalte müssen mit jährlichen Mehrkosten von 156 bis 251 Euro rechnen."

Erhebliche regionale Unterschiede

Je nach Bundesland falle der Anstieg der Netzentgelte unterschiedlich stark ins Gewicht. "Während man bei einem Verbrauch von 15.000 kWh pro Jahr in Kärnten nur knapp 9 Euro mehr bezahlt, liegen die Zusatzkosten in Oberösterreich bei fast 104 Euro jährlich. Im Österreichschnitt bezahlt man 2025 rund 60 Euro mehr an Gasnetzgebühren", so Spiegelhofer.