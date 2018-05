Strolz’ Abgang ist „ein Feiertag für die Regierung“

Wer Belege dafür sucht, dass es sich bei Matthias Strolz um einen breitenwirksamen Politiker handelt, muss nicht allzuweit in die Vergangenheit gehen. Die jüngste Kostprobe gab der nun scheidende Neos-Chef in einer Parlamentsrede vor wenigen Wochen zur türkis-blauen Abschaffung des Rauchverbots ab: Seine rund zehnminütige Wutrede („Wos is mit Ihnen, Frau Ministerin?!“) avancierte zum Internet-Hit, alleine auf Facebook wurde der Strolz-Auftritt rund eine Million Mal angesehen.

Dies war ohne Zweifel eine der stärksten oppositionellen Botschaften in der noch jungen türkis-blauen Regierungsperiode – und nun geht just ihr Sender Strolz von der politischen Bühne ab.

„Für eine ohnehin schon schwache Opposition ist der Rücktritt von Matthias Strolz eine weitere substanzielle Schwächung“, erklärt der Politologe Fritz Plasser. Denn Strolz, so der Experte zum KURIER, „war zuletzt der wohl stärkste oppositionelle Kommunikator. Er hat das gemacht, was eigentlich die SPÖ als stärkste Oppositionskraft hätte tun sollen.“ OGM-Chef Wolfgang Bachmayer stößt in dasselbe Horn: „Die kleinen Neos hatten bisher mehr oppositionelle Wirkung als die fast fünfmal so große SPÖ.“ Letztlich seien die Neos auch die einzige Oppositionskraft, die zuletzt eine erkennbare Strategie und personelle Ordnung aufzuweisen hatten – bis jetzt, denn mit dem Abgang von Strolz verlieren die Pinken eines ihrer zentralen Wahlmotive.

Und die anderen? Die SPÖ, das haben die ersten Schritte in der Opposition gezeigt, tut sich laut Plasser in ihrer neuen Rolle „noch sehr, sehr schwer“. Dies betreffe auch und vor allem den Oppositionsführer Christian Kern, der zwischen Brachial-Opposition und Kanzlertauglichkeit pendelt.