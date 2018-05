Der erste grüne Stadtchef lebt im urbanen Dorf

Am Tag nach seinem sensationellen Erfolg ist auch der sonst immer in sich ruhende Georg Willi ein wenig gestresst. Seit dem frühen Morgen hetzt der neue Bürgermeister von Innsbruck und erste grüne Stadtchef Österreichs mit dem Rad von einem Interview-Termin zum nächsten.

Nur wenige Stunden zuvor hat er noch groß gefeiert. Mit Bob Dylans „The Times They Are a-Changin“ und unter frenetischem Jubel seiner Anhänger wurde Willi am Sonntagabend im Kulturzentrum Treibhaus empfangen. Und weil der 59-Jährige ausgerechnet an seinem Geburtstag das Stichwahl-Duell gegen die bisherige Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) für sich entscheiden konnte, gab es noch ein Happy-Birthday-Ständchen oben drauf.

Jetzt sitzt er auf der Terrasse seiner Wohnung in Hötting. Auf einer Anhöhe gelegen und nur wenige Minuten vom urbanen Zentrum entfernt ist dieser Stadtteil bis heute auch noch dörflich geprägt. Und hier liegt auch eine der Erklärungen dafür, dass der Inbegriff des bürgerlichen Grünen weit über das Kernklientel seiner Partei hinauswirkt. „Hötting ist sehr prägend für mich. Hier erlebt man das Dorf in der Stadt. Es gibt Zusammenhalt und ein Kulturleben“, sagt Willi, der in seiner Freizeit einen Kirchenchor leitet.

Mit dem Burenwirt verfügt Hötting auch über ein „Dorfgasthaus“. „Hier trifft sich der alteingesessene Bauer mit Studenten und zugezogenen Akademikern. Und alle reden miteinander“, erklärt der Grüne, der von sich sagt, dass er gerne zuhört und der verspricht, dass es in der Stadt in Zukunft „echte Bürgerbeteiligung und nicht nur Bürgerinformation geben wird“.