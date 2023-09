Strengeres Gesetz für Antibiotika in der Tierhaltung

Der Antibiotikaeinsatz sei weiterhin zu hoch

"Mit dem Tierarzneimittelgesetz reduzieren wir den Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung weiter. Das ist ein Meilenstein im Veterinärwesen und wesentlich für die Vorbeugung von Antibiotikaresistenzen", betonte Rauch, der als Minister auch für den Tierschutz zuständig ist. Das Gesetz orientiert sich an den EU-Vorgaben zum Tierarzneimitteleinsatz. Diese müssen unmittelbar national angewendet werden. Der Nationalrat will das Gesetz im Herbst beschließen und am 1. Jänner 2024 soll es in Kraft treten.

Obwohl die Verwendung von Antibiotika in der Veterinär- und Humanmedizin weniger geworden ist, sei der Einsatz noch zu hoch. Im Jahr 2022 hat die Menge an chemisch wirksamen Substanzen in den Nutztierbetrieben im Vergleich zum Jahr davor um 12,3 Prozent abgenommen und lag bei 34,26 Tonnen.