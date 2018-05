Streit zwischen FPÖ und Josef Winkler geht in die nächste Runde

Soyer erklärte am Freitag in einer Aussendung, man habe am Donnerstag eine Äußerung zur Anzeige des FPÖ-Landtagsklubs bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eingebracht. Als Staatsbürger sei es Josef Winklers Recht, Kritik zu üben. Als Literat und damit Person des öffentlichen Lebens erachte er es als seine Pflicht, Missstände auch weiterhin aufzuzeigen und anzuprangern, betonte der Rechtsanwalt. Man vertraue auf den Rechtsstaat und rechne mit einer "raschen Erledigung dieser haltlosen Anschuldigungen".