Streit um ORF-Journalisten: Diplomatische Krise zwischen Kiew und Wien

Die Probleme rund um die Akkreditierung von ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz in der Ukraine und die damit verbundenen Fragen über Medien- und Pressefreiheit, führen jetzt zu einer diplomatischen Krise zwischen Kiew und Wien.

"Die unbegründete Ablehnung der Akkreditierung ist ein Grund zur Sorge und resultiert in der Verunmöglichung von Berichten aus dem Konfliktgebiet im Osten der Ukraine", betonte Außenministerin Karin Kneissl ( FPÖ) am Donnerstag in einer Presseaussendung. Die österreichische Botschaft in Kiew und das Außenministerium in Wien arbeiteten auf allen Ebenen, dass die benötigten Akkreditierungen durch die ukrainischen Behörden ausgestellt würden, erklärte Kneissl.