Streit um billigeren „Agrar-Diesel“ für Landwirte: Finanzminister unterstützt Forderung

Stephan Pernkopf wurde am Freitag vor einer Woche als Obmann des niederösterreichischen Bauernbundes wiedergewählt. Der niederösterreichische Landeshauptfrau-Stellvertreter (ÖVP) erhielt laut einer Aussendung 98,4 Prozent der Delegiertenstimmen, wohl auch wegen Forderungen wie dieser: „Angesichts der massiven Teuerung bei bäuerlichen Betriebsmitteln und dem Treibstoff fordern wir die Regierung auf, den bäuerlichen Familien einen fairen Preis für den Agrardiesel zu ermöglichen und den Steuersatz, wie in anderen Ländern, auch in Österreich zu senken“, hatte Pernkopf erklärt.

„Unsere Bauern bezahlen mit der dritthöchsten Agrardieselbesteuerung in der EU deutlich höhere Preise für ihren Agrartreibstoff als ihre Berufskollegen in den anderen EU-Länder“, heißt es weiter aus Niederösterreich. Viele EU-Staaten nutzen diese Ausnahmeregel beim Agrardiesel wie etwa Belgien, Luxemburg, Kroatien, Schweden, Rumänien, Estland oder Zypern. Somit würden Landwirte rund 40 Cent je Liter Diesel zusätzlich an Steuern im Vergleich zu anderen EU-Ländern zahlen. Diese Mehrkosten würden sich bei der Bewirtschaftung der Felder summieren und für einen „massiven Wettbewerbsnachteil“ sorgen.