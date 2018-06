Streit mit CSU: Merkel sucht Verbündete

Nicht nur deswegen kann und will sie dies nicht akzeptieren. Sie sieht auch Europa daran zerbrechen: Die Italiener, die sich ohnehin im Stich gelassen fühlen, würden dies nicht akzeptieren. Auch andere Staaten könnten in einer Kettenreaktion so verfahren. Am Ende stünden die südlichen Länder alleine mit den Menschen da.

Also suchte Angela Merkel für ihre Ideen zur europäischen Asylpolitik gestern den Schulterschluss mit ihrem Gast aus Österreich, was ihr angesichts der Vorgeschichte sicher nicht leicht fiel. Nicht nur, dass er sie einst für ihre liberale Politik öffentlich vorführte, er bekommt auch viel Applaus von jenen, die jetzt gegen sie sind. Davon unbeirrt, wich sie Dienstagabend nicht von ihrer Linie ab: „Was wir nicht machen sollten, ist, den Ländern, bei denen die Flüchtlinge ankommen, die Verantwortung zuzuschieben“, betonte sie ihren Kurs und strich dann die bekannten Gemeinsamkeiten mit Kurz hervor: Beide sind für einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen. Merkel wünsche sich aber bei der Migrationspolitik eine „nachhaltige Lösung.“ Das Thema habe das Potenzial, „Europa schweren Schaden zuzufügen“. Und jeder im Raum wusste, wen sie meinte. Sie habe Horst Seehofer immer darin unterstützt, aufzuschreiben, was alles im Bereich Migration reformiert werden müsse. Nur bei einem Punkt gibt es eben Dissens, darüber werde man weiter sprechen, erklärte Merkel.

Auf die Frage, was denn Kurz von Seehofers Plänen halte, die Österreich ebenfalls stark betreffen würden, wo er sonst auch die CSU unterstütze, wich er aus. Der Kanzlerin huschte ein leichtes Grinsen übers Gesicht. Kurz gab sich diplomatisch, er wolle sich nicht in innerdeutsche Debatten einmischen. Tat es dann aber subtil, indem er darauf hinwies, dass seine Regierung Maßnahmen ergriffen habe, um die Zahl von Migranten zu verringern. „Entscheidend ist, dass wir beenden, dass Menschen quer durch Europa ziehen, um dann in Deutschland und Schweden einen Asylantrag zu stellen“, sagte er. Er wolle während der anstehenden EU-Ratspräsidentschaft aber auch an einer "gemeinsamen europäischen Lösung arbeiten." Merkel hörte ihm mit ernster Miene zu. Ob sie da jetzt wirklich einen Verbündeten gefunden hat?