Strafrechtsreform: "Erhöhung der Mindeststrafen nicht effektiv"

Am Mittwoch beschließt die Regierung ein umfangreiches Vorhabenpaket zum Strafrecht. Cornelia Koller, Präsidentin der Staatsanwaltsvereinigung, hält nicht alle Maßnahmen darin für sinnvoll. Etwa eine höhere Mindeststrafe bei Vergewaltigung - diese soll künftig zwei statt ein Jahre betragen. "Eine Erhöhung wird nicht effektiv sein. Gewalttäter handeln aus der Emotion heraus, sie denken nicht an die Sanktionen. Sonst gäbe es in Ländern mit Todesstrafe keine Morde", sagte Koller Montagabend in der ZiB2.

Wichtiger sei es, die Prävention auszubauen. Dabei müsse man auf eine hohe Aufklärungsquote und schnellere Strafen achten. "Dazu muss man die Ermittlungsbehörden stärken", so Koller.