Straches Video in den Medien: „Heikel, aber zulässig“

So sehr die Entstehungsgeschichte des Strache-Videos noch im Dunklen liegt: Auch bei rechtswidrig zustande gekommenen Quellen dürfen Medien berichten.

Zwar sei die Veröffentlichung „heikel“, sagt Anwalt Michael Borsky, der den KURIER in Medienrechtsfragen vertritt. Denn „das Strafrecht verbietet heimliches Abhören ebenso wie die Veröffentlichung solcher Aufnahmen“ (Strafrahmen: bis zu einem Jahr), was auch für Medien gelte. Allerdings „können diese Handlungen durch die Wahrung eines überwiegenden berechtigten Interesses gerechtfertigt sein“. Das könne man, auch im Lichte der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ( EGMR), auch hier annehmen. „Hier werden oberste Amtsträger quasi in flagranti erwischt, das Interesse der Öffentlichkeit an der Kenntnis dieser Aufnahmen überwiegt meines Erachtens daher deutlich.“

Auch das Recht am eigenen Bild und der Datenschutz – beides könnte gegen das Video ins Treffen geführt werden – unterliegen dieser Interessensabwägung.

Und diese „schlägt angesichts der politisch extrem exponierten Position der abgebildeten Personen und des ihrer öffentlichen Vertrauensposition diametral entgegenstehenden Verhaltens meines Erachtens klar im Sinne des öffentlichen Interesses und damit der Meinungsäußerungsfreiheit aus“, so Anwalt Borsky.