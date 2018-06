Straches Solo-Auftritt bei Putins WM

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zögerte lange, Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel ist überhaupt noch gänzlich unentschlossen in puncto WM-Ausflug. In Berlin entwickelte sich die WM mittlerweile zum internen Unions-Zwist: Denn Innenminister Horst Seehofer erklärte jüngst, dass er trotz des Zögerns seiner Regierungschefin sehr wohl ein Deutschland-Spiel in Russland besuchen wolle. Damit nicht genug, richteten unlängst 60 EU-Abgeordnete einen Brief an Europas Spitzenpolitiker, die WM wegen Putins „anti-westlichen und autoritären“ Weges doch zu boykottieren. In etlichen Ländern toben deshalb Debatten.