Straches Firma betreibt auch „Handel mit Waren aller Art“

Es hat lange gedauert. Am 19. November 2019 hat der gelernte Zahntechniker und Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache dann doch den Weg zu Rechtsanwalt Stefan Hieke in die Wiener Reisnerstraße angetreten. Er gründete per Notariatsakt die PHI Beteiligung- und Unternehmensberatung GmbH am Wohnsitz in Klosterneuburg-Weidling. Die Firma wurde mit 11. Dezember 2019 offiziell ins Firmenbucch eingetragen.

Die Geschäftsfelder seiner PHI sind ausgesprochen umfangreich: Beteiligung an anderen Unternehmen und Beratung von Unternehmen, Erwerb von Unternehmen und Liegenschaften, Vermögensverwaltung für eigene Wertpapiere und der Handel mit Waren aller Art“. Außerdem will er „Vermittlungsleistungen und Managementfunktionen“ übernehmen.

Das Grundkapital, mit dem eine GmbH am Ende haftet, beträgt in der Regel 35.000 Euro. Strache legte sich aber eine gründungsprivilegierte GmbH mit lediglich 10.000 Euro Stammkapital zu. Diese Schmalspur-GmbH wurde eingeführt, um die Firmengründungen zu befeuern. Von den 10.000 Euro Stammkapital musste Strache nur 5.000 Euro aufbringen. Das sieht das Gesetz so vor. Die Kosten der Firmengründung (2.000 Euro) übernahm bereits die Gesellschaft, damit schrumpft das Grundkapital de facto auf 3.000 Euro. „Sollte er sich eine adäquate Büroeinrichtung anschaffen, ist das Grundkapital schon beim Kauf eines Marken-Bürosessels aufgebraucht“, ätzt ein Gläubigerschützer.

Ob Strache Kunden hat, ist unklar. Laut Firmencompass hat er sich am 24. September als PR-Berater und am 10. Oktober als Unternehmensberater bei der Bezirkshauptmannschaft Tulln eintragen lassen. K. M., D. S.