Strache will erst nach Weihnachten über Comeback entscheiden

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat am Freitagabend zu seinen politischen Comeback-Überlegungen erklärt, er werde über Weihnachten über seine weiteren Schritte nachdenken. Diese müssten "wohldurchdacht" sein, betonte er in der ZiB 1 des ORF. Gegenüber oe24.tv sagte Strache: "Wenn es ein gutes Projekt gibt, werde ich mir überlegen, ob es einen Sinn macht, auch in Wien anzutreten."