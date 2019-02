Strache und Kickl lehnen Rücknahme von IS-Kämpfern ab

US-Präsident Donald Trump hatte europäische Staaten am Wochenende aufgefordert, in Syrien gefangen genommene IS-Kämpfer aufzunehmen und vor Gericht zu stellen. Er selbst aber weigert sich, eine Dschihadistin aufzunehmen. Trump schrieb am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe US-Außenminister Mike Pompeo "angewiesen", die 24-jährige Hoda Muthana "nicht zurück ins Land zu lassen". Pompeo stimme ihm dabei "voll und ganz" zu, fügte Trump hinzu.

Die 24-jährige Hoda Muthana hatte sich kurdischen Kämpfern gestellt, die mit den USA verbündet sind. In einem am Sonntag veröffentlichten Gespräch mit der britischen Zeitung "The Guardian" äußerte sie den Wunsch, in die USA zurückzukehren. Sie zeigte Bedauern darüber, Online-Propaganda für die IS-Miliz gemacht zu haben.