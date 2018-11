Strache soll Strategie-SMS an falschen Empfänger geschickt haben

Die Besetzungspolitik in der Nationalbank beschäftigt die FPÖ. Wie die Krone berichtet, soll Parteichef Strache eine SMS mit einem " Machtplan" hinsichtlich der Besetzung der Direktoren ausgeschickt haben. Diese sei aber nicht nur an Straches Vertraute gegangen, sondern soll irrtümlich auch an einen politischen Gegner geschickt worden sein. Der spielte die Nachricht daraufhin der Krone zu.

Die Nachricht ist brisant, denn die FPÖ hat den langjährigen Weltbank-Direktor Robert Holzmann als Nachfolger für Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny ( SPÖ) nominiert (ab Mitte 2019). Das war koalitionsintern so vereinbart, die ÖVP stellt dafür mit Harald Mahrer den neuen Nationalbank-Präsident. Die Besetzung des Direktoriums ist aber realpolitisch wichtiger. Und: Bei wie bisher vier Direktoren ist die Stimme des Gouverneurs entscheidend. Er hat bei Stimmengleichheit das sogenannte Dirimierungsrecht. Wie Strache geschrieben hat, sein SMS liegt dem KURIER vor, plane Finanzminister Hartwig Löger ( ÖVP) aber, nur noch drei Direktoren einzusetzen. Dies soll im Zuge der Reform der Bankenaufsicht geschehen. In diesem Fall könnte der Gouverneur von den zwei schwaren OeNB-Direktoren überstimmt werden - ein herber Machtverlust für die FPÖ.