Strache: „Meine Rücklagen wurden von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt“

Aufhorchen ließ Strache diese Woche mit einem Facebook-Posting, in dem er schilderte, dass ihn die Anwaltskosten an den „Rand des Ruins gebracht“ hätten, und in dem der Ex-Vizekanzler seine letzten Fans um eine Spende bat, damit er seine Verteidiger weiter beschäftigen könne. Ein Posting, dass ihm viel Häme eingebracht hat, hatte Strache doch als Politiker ein Bettelverbot gefordert.

Das sieht Strache anders. Er habe derzeit keine Möglichkeit, auf seinen „Notgroschen“ zurückzugreifen, weil seine „Rücklagen wegen der Ermittlungen in der Spesenaffäre von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurden“. Darunter auch die Lebensversicherungen.

Die genaue Summe, die seine Verteidigung bis jetzt gekostet hat, möchte Strache nicht verraten, aber es sind „mehr als 100.000 Euro“, sagt er im KURIER-Interview. „Seit zweieinhalb Jahren muss ich mich nun verteidigen. Da muss man weit über 200.000 Euro brutto verdienen, damit man sich die Anwaltskosten und auch noch den Lebensunterhalt leisten kann. Dann kommt man schnell an den Rand des Ruins“, so Strache.

Ein Pflichtverteidiger kommt für den Ex-FPÖ-Chef nicht infrage, weil man da Privatkonkurs anmelden muss, bevor die Verfahrenshilfe genehmigt wird.

Trotz der Häme soll der Spendenaufruf so viel an Spenden gebracht haben, dass Strache dem Anwalt eine Anzahlung für die anstehende Nichtigkeitsbeschwerde für den Schuldspruch wegen Bestechlichkeit überweisen konnte.