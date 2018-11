Strache gefiel Weihnachtsmarkt nicht: "Muslimische Zeltstadt"

Das Posting des Vizekanzlers sorgte in sozialen Medien natürlich nicht nur für Zustimung, sondern auch Verwunderung. "Kann mir jemand erklären was die Zelte mit Muslime zu tun haben???", fragte ein User dort. Unverständnis herrscht auch beim Marktamt Wien. Dort stört man sich schon an der Bezeichnung "Zelt", denn diese "Hütten mit Plastikdach" würden in Wien auch beim Silvesterpfad und am Genusspfad zum Muttertag verwendet. Die Hütten seien hygienisch und hätten den praktischen Vorteil, dass Schnee und Wasser schneller abrinnen und dabei niemanden treffen, heißt es in einem Statement gegenüber dem KURIER.

Auch der Veranstalter des Marktes hat den Beduinen-Vorwurf von der FPÖ im Vorjahr schon einmal gehört. Akan Keskin, der Obmann des Vereins zur Förderung des Marktgewerbes, der auch für den Christkindlmarkt am Rathausplatz verantwortlich ist, lacht laut, als der KURIER ihn am Donnerstag mit dem Strache-Posting konfrontiert: "Ich lebe seit 50 Jahren in Wien und feiere genauso Weihnachten, seien's mir nicht bös'."