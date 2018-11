Polizei bei Straches Buchvorstellung: "Stimmt einen traurig"

Straches jugendliche Aktivitäten bei wehrsportlich angehauchten Wald- und Wiesenübungen im Burschenschaftermilieu blieben in der aktuellen Biografie - anders als in früheren Büchern über ihn - weitgehend ausgespart und werden in einem kurzen Kapitel als parteiinterne Intrigen und als Paintball-Spiele dargestellt.

Stocker-Verlag einschlägig bekannt

Dass es sich beim Leopold-Stocker-Verlag, in dem die Biografie erschienen ist, um einen rechtsextremen Verlag handle, wies Strache zurück. Es herrsche Meinungs- und Pressefreiheit, und würde es sich beim Stocker-Verlag nicht um einen korrekten Betrieb handeln, wäre er längst verboten, wies der FPÖ-Chef Vorwürfe als "linkslinke Spielchen" zurück.

"Wir sind nicht rechtsextrem, wir wollen es auch nicht sein", betonte auch Verlagsgeschäftsführer Wolfgang Rainer Dvorak-Stocker. Zwar habe man in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts einige antisemitische Bücher herausgebracht, die kein Ruhmesblatt wären, das sei aber Vergangenheit. Inzwischen habe man auch jüdische Autoren. Vorträge bei Veranstaltungen der rechtsextremen Identitären begründete Dvorak-Stocker damit, dass er mit allen rede, die seine Argumente hören möchten.