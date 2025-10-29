Ex-FPÖ-Chef Strache wegen Untreue angeklagt

Heinz-Christian Strache wird sich möglicherweise demnächst wieder vor Gericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine Anklage gegen den ehemaligen FPÖ-Chef und eine weitere Person wegen des Verdachts der Untreue beim Landesgericht Wien eingebracht.

Strache wird zur Last gelegt, im Jahr 2014 mit dem weiteren Angeklagten seine Befugnis über fremdes Vermögen zu verfügen beziehungsweise einen anderen zu verpflichten wissentlich missbraucht zu haben, indem sie im Namen und als Vertreter der FPÖ Wien eine Vereinbarung abschlossen, mit der Strache versuchte, sich die Prämie einer Lebensversicherung in Höhe von mehr als 300.000 Euro anzueignen und dadurch die FPÖ Wien am Vermögen zu schädigen.

„Die FPÖ Wien schloss 2007 eine Lebensversicherung auf zehn Jahre ab, als versicherte Person wurde Strache als Landesparteiobmann eingesetzt“, heißt es in der Aussendung der Staatsanwaltschaft „Im Falle seines Ablebens sollte die Familie des Obmannes abgesichert werden, im Erlebensfall war die FPÖ Wien bezugsberechtigt. Im Jahr 2014 ließen Strache und der ebenfalls angeklagte Parteikollege - ohne dies in einem Parteigremium zu besprechen oder zu beschließen - von einem Rechtsanwalt eine Vereinbarung zwischen der FPÖ Wien und Strache erstellen, wonach dieser auch im Erlebensfall Bezugsberechtigter der Prämie sein sollte.“

Die Behörden waren im Zuge der Ermittlungen zu Straches Spesenaffäre auf die Causa aufmerksam geworden.