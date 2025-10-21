"Bitte helfen Sie mir": Spendenaktion für Rentnerin nach Strache-Klage

Nach dem KURIER-Bericht über die 68-jährige Veronika F. aus Rechnitz, die wegen eines geteilten Facebook-Artikels 6.000 Euro an Heinz-Christian Strache zahlen muss, ist nun eine GoFundMe-Spendenkampagne für die Burgenländerin gestartet worden.

Die Pensionistin schreibt auf der Plattform, sie sei „seh- und gehbehindert“ und durch die hohe Strafe sowohl „psychisch als auch finanziell am Ende“. Sie habe den Artikel – damals von oe24 – ohne böse Absicht geteilt, nicht wissend, dass dieser falsche Informationen enthalten habe. Trotz eines handschriftlichen Entschuldigungsbriefs fiel das Urteil hart aus: 4.500 Euro Verfahrenskosten und 1.500 Euro Entschädigung an Strache. Im KURIER hatte ihre Tochter geschildert, dass die Mutter eine Mindestpension von 1.444 Euro bezieht und nun in Raten von 200 Euro monatlich zahlen muss.