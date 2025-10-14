Entschuldigung nützte nichts: Rentnerin (68) zahlt Strache 6.000 Euro

Von Gernot Heigl "Rund 40 Personen, die diese mediale Hetze in den modernen Kommunikationsebenen weiterverbreitet und teils mit hämischen Kommentaren garniert haben, wurden aufgefordert, die Inhalte zu löschen und eine außergerichtliche Lösung zu suchen."

Das schreibt der frühere Vizekanzler und jetzige Bezirksrat (in Floridsdorf) Heinz Christian Strache in den sozialen Medien über seine aktuellen Klagen gegen jene Personen, die einen Artikel von oe24.at über seine Scheidung geteilt hatten.

Meine Mama ist über die Höhe der Zahlung geschockt. Sie hat ja nur eine Mindestpension von 1.444,62 Euro. von Tochter der Angeklagten nach der Verhandlung

Das Teilen eines Artikels über Straches Scheidung auf Facebook kostet eine Pensionistin 6.000 Euro.

Im Fall einer 67-jährigen Mindestrentnerin aus Rechnitz hat aber auch ein handschriftlich verfasster Entschuldigungsbrief nicht geholfen. Den hatte sie zwar geschrieben, laut Straches Anwalt sei dieser aber nie bei ihm eingetroffen. Viel Pech also und blöd gelaufen für die gehbehinderte Frau, die sich am Montag vor Gericht verantworten musste (der KURIER berichtete).

Der Prozess laut Mediengesetz wegen übler Nachrede und Eingriffe in den höchstpersönlichen Lebensbereich fand im Landesgericht Eisenstadt statt und endete nach mehr als einer Stunde mit einem rechtskräftigen Vergleich. "Meine Mama hat sich entschuldigt" Mindestrentnerin Veronika F. (68) aus Rechnitz muss dem Privatankläger HC Strache 4.500 Euro Verfahrenskosten sowie eine Entschädigung in Höhe von 1.500 Euro überweisen. Abzustottern ist der Betrag in monatlichen Raten zu je 200 Euro auf das Konto von Straches Anwalt Maximilian Donner-Reichstädter. Ursprünglich angesetzt war ein Streitwert von 11.000 Euro.

Die beim Verfahren anwesende Tochter der angeklagten Südburgenländerin, Agnes R. (42), beschreibt den aktuellen Zustand ihrer Mutter nach Beendigung der Verhandlung als beängstigend und sagt am Telefon: „Meine Mama ist über die Höhe der Zahlung geschockt. Sie hat ja nur eine Mindestpension von 1.444,62 Euro. Deshalb ist sie mit den Nerven am Ende und völlig durch den Wind. Sie versteht nicht, warum sie überhaupt etwas bezahlen muss. Weil sie ja niemals eine böse Absicht hatte oder jemanden beleidigen wollte, als sie den Scheidungsbericht von oe24 auf Facebook geteilt hat.“ Anwalt weiß nichts von Entschuldigung - und gewinnt Zur Höhe der Zahlung meint Agnes R.: „Es hat einige Zeit vor dem Gerichtstermin ein Schreiben mit einem Vergleichsangebot an meine Mutter gegeben, mit einer Forderung von 4.000 Euro. Meine Mama sagt, sie hat handschriftlich darauf geantwortet und sich darin entschuldigt. Im Gerichtssaal erklärte der gegnerische Anwalt aber, dass er von so einem Schreiben nichts wisse. Tja, und meine Mama konnte das nicht beweisen. Wegen des entstandenen Mehraufwandes wurde der Betrag nunmehr auf insgesamt 6.000 Euro erhöht.“

