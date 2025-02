Spesen-Causa: Straches Ex-Bürochefin will Diversion

Die Bürochefin des früheren FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache steht heute, Freitag, in Wien vor Gericht.

In der Spesen-Causa geht es um private Kosten des FPÖ-Chefs, die er unrechtmäßig über die Bundes- und Wiener Landespartei sowie über den Klub abgerechnet haben soll.

Vorwürfe gegen Mitarbeiter von Strache

Das System sah so aus: Wenn die Buchhaltung eine private Rechnung nicht übernehmen wollte, sollen Straches Mitarbeiter in Restaurants gegangen und Rechnungen in etwa derselben Höhe organisiert haben – diese gingen dann als Arbeitsaufwand durch und wurden erstattet.

Beim Prozess wird Karin S. vorgeworfen, sie habe den damaligen FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein gebeten, bei der Polizei auszusagen, er habe in Vertretung Straches in einem Lokal auf der Wiener Ringstraße diverse politische Termine wahrgenommen – und die dabei entstandenen Rechnungen mit ihm abgerechnet. Was S. nicht wusste: Jenewein hat das Gespräch heimlich mitgeschnitten. Bei seiner Einvernahme als Zeuge hat Jenewein die Aufnahme eindeutig bestätigt.