Straches Spesencausa: Ex-Mitarbeiter im Fokus

Asfinag und Prikraf Strache wurde in zwei Causen vom Vorwurf der Bestechlichkeit freigesprochen. Zwölf bis 14 weitere Ermittlungen bzw. Anzeigen wurden eingestellt.

Casinos In der Causa rund um Casag-Finanzvorstand Peter Sidlo laufen noch Ermittlungen wegen Vorteilsannahme.

Im Kern geht es um die Behauptung, Strache habe seine Mitarbeiter angewiesen, Rechnungen „umzuwandeln“, wenn die Buchhaltung nicht bereit war, seine Privatausgaben zu übernehmen. Und zwar, indem sie Rechnungen aus Restaurants in derselben Höhe besorgten. Solche Besuche gingen als „Arbeitstermine“ durch.

Am Freitag steht Straches Ex-Bürochefin Karin S. in Wien vor Gericht: Sie soll versucht haben, den früheren FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein zur Falschaussage anzustiften – wieder in Bezug auf Restaurantbelege. Jenewein hat das Gespräch heimlich aufgezeichnet.

Tickets untergejubelt

Karin S. ist eine Schlüsselfigur: Die Scheinbelege sollen über ihren Tisch gegangen sein – und dabei soll sie auch persönlich profitiert haben. Das hebt Straches Verteidigerin in einer „ergänzenden Stellungnahme“ an die Staatsanwaltschaft hervor.

Belegt worden sei demnach, dass die Bürochefin 2013 Einrichtung und Kleidung für ihr Baby gekauft und über das Spesendarlehen Straches abgerechnet habe. Auf den Rechnungen habe sie dann handschriftlich auf Strache und dessen Kinder hingewiesen.

Auch Tickets für Veranstaltungen soll Karin S. dem FPÖ-Chef untergejubelt haben – u. a. zwei Tickets für „Afrika! Afrika!“ um 210 Euro und sieben für „Apassionata“ um 1.435 Euro.

Strache habe diese Veranstaltungen nicht besucht, heißt es in der Stellungnahme – das zeige sein Kalender, den Bürochefin Karin S. nach eigenen Angaben akribisch geführt habe. Dass Karin S. die Tickets für sich genutzt haben könnte, darauf deutet in Bezug auf ein Popkonzert folgender Chat hin: S. fragt Straches Tochter, ob sie zwei der vier Karten haben wolle. Sie selbst würde mit der Tochter ihres Lebensgefährten hingehen.

Als Straches Tochter nachfragt, was die Tickets kosten, antwortet S.: „Nix“ – inklusive zwei Konfettibomben-Emojis. Abgerechnet wurden die Karten für rund 250 Euro über die FPÖ-Bundesgeschäftsstelle.

Karin S. war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.