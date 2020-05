Niessl: Steuerreform muss sofort kommen

Was die Steuerreform-Kommission hierzu in einem Jahr konkret austüfteln soll, ist vorerst jedoch nur ein „Reformpfad zur Harmonisierung (mit den Bemessungsgrundlagen in der Sozialversicherung) und Steuervereinfachung“. Also mitnichten die Steuerentlastung selbst. Diese wird nach Ansicht aller maßgeblichen Experten vor allem von der weiteren Konjunkturentwicklung, dem Gelingen so mancher Reform (z. B. Pensionen) und der Hypo-Lösung abhängen. Daher dürfte sie realistischerweise erst gegen Ende der fünfjährigen Legislaturperiode kommen.

Staatsschuldenwächter Bernhard Felderer verweist darauf, dass die Lohnsteuersenkung ein Volumen von sechs Milliarden Euro haben müsste, um spürbare Impulse zu setzen. Angesichts des Budgetlochs, das sich bis 2018 auf 13 bis 32 Milliarden ausweitet (je nach Lesart) ein Riesenbetrag.