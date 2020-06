Steuerschlupflöcher sonder Zahl, Milliarden wären zu holen

Was ist der Unterschied zwischen einem Forstarbeiter mit Motorsäge und einem Forstarbeiter ohne Motorsäge? Richtig, sie werden von der Finanz unterschiedlich behandelt. Kein Witz: Nennt der Forstarbeiter eine Motorsäge sein Eigen, darf er pauschal zehn Prozent seiner Betriebsausgaben absetzen, sonst nur fünf Prozent.

Regelungen wie diese, auch wenn sie praxisfremd sind – alle Forstarbeiter haben heute Motorsägen – dienen der Verwaltungsvereinfachung. Nicht der Vereinfachung und Transparenz dient die höchst unterschiedliche steuerliche Behandlung der diversen Berufsgruppen.

Ein Privileg ganz anderer Art ist der Haustrunk. Er soll im Zuge der Steuerreform abgeschafft werden, die Brauerei-Mitarbeiter dürften murren: Nach alter Tradition wird ihnen eine gewisse Menge Bier als Lohnbestandteil für den Eigenverbrauch "ausbezahlt" – bisher steuerfrei.

Überprüfenswerte 326 Steuer-Ausnahmen und -Privilegien einzelner Berufsgruppen in Gesetzen, plus weitere 232 Maßnahmen in Verordnungen hat der Rechnungshof aufgelistet. Und daraus horrendes Einsparpotenzial abgeleitet. Geschätzte 15 Milliarden Euro entgehen dem Staat durch die Summe an Steuerbegünstigungen. Drei Steuerreformen für den Bürger wären das.

Doch die Rechnung geht nicht so einfach auf. Nicht wenige Begünstigungen haben auch ihre Berechtigung (z. B. die Steuerpauschalierungen) oder sind politisch tabu – wie die geringe Besteuerung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Sie allein kostet den Staat sechs Milliarden Euro.

Bliebe zwar immer noch ein Volumen von neun Milliarden Euro, doch hinter fast jeder Begünstigung steht eine eigene Lobby. Entsprechend schwierig gestalten sich die Debatten in der Steuerreformkommission, die auf der Suche nach einer Gegenfinanzierungsmasse ist. So wollen die Experten wenigstens 600 bis 700 Millionen Euro für die Steuerreform finden. Das sei "realistisch", hört man von dort.