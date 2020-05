Zu viel Steuer garantiert zurück

Merkbar zufrieden trat Bundeskanzler Werner Faymann ( SPÖ) nach der Regierungssitzung im Bundeskanzleramt vor die Journalisten – und verkündete stolz: "Wir haben heute 17 Gesetzesvorlagen beschlossen." Die Regierung demonstriert also Arbeitseifer.

Tatsächlich ist es so, dass äußerst selten eine derartige Fülle an Gesetzen an einem Tag abgesegnet wird. Das lag unter anderem daran, dass gestern die letzte Möglichkeit war, Gesetze ins Parlament zu schicken, damit diese noch vor der Sommerpause vom Nationalrat ihren Sanktus bekommen können.

Auf der Ministerratsagenda standen neben dem großen Steuerentlastungspaket noch die Reform des Strafgesetzbuches (StGB), die Reform der Einlagensicherung sowie die Urheberrechtsnovelle.

Änderungen kündigten Kanzler und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ( ÖVP) auch in anderen Bereichen an: Das Asylthema soll ab sofort Chefsache werden. Und in der Debatte über Sozialtransfers an EU-Bürger soll es bald eine einheitliche Regierungslinie geben. Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz ( ÖVP) hat ja gefordert, dass die Familienbeihilfe für in ärmeren EU-Ländern lebende Kinder (z. B. in Rumänien) valorisiert werden sollte.

Über den Sommer wollen SPÖ und ÖVP nun eine gemeinsame Position für derlei Fragen erarbeiten, da sich ab Herbst eine Arbeitsgruppe in der EU damit befassen wird.