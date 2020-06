Steuerreform und Hypo-Reform: Opposition macht jetzt Druck

Der KURIER wollte wissen, wie die Opposition die Steuerdebatte einschätzt. FPÖ-Chef Strache sagte leider ab.

KURIER: Herr Klubobmann, was wäre denn mutig von der Regierung für eine Steuerreform?

Matthias Strolz: Nötig wäre eine Kombination mit einer echten Strukturreform im Bund, Ländern und Gemeinden. Ich fand es von der ÖVP sogar ehrlich und mutig, eine weitere Etappe der Steuerreform von einer Pensionsreform abhängig zu machen.

Inwiefern ehrlich?

Ohne Strukturreform schaffen wir keinen nachhaltige Steuerreform. Ein bisschen Klein-Klein geht zwar immer, verpufft aber meist nach weniger als fünf Jahren durch die kalte Progression. Das ist dann aber keine Steuerreform, sondern nur einmal mehr eine Nebelgranate der Regierung, um wieder bis zur nächsten Wahl über die Runden zu kommen.

Wir würden Sie eine Steuerreform gegenfinanzieren?

Vor allem durch Kürzungen bei den Ausgaben, dazu werden wir auch bei unserer Klubklausur am 12. Jänner konkrete Vorschläge machen. 2008 hat der Staat 130 Milliarden Euro ausgegeben, 2014 waren es schon 170 Milliarden. Unsere Steuereinnahmen sprudeln wie eine Ölquelle, was zeigt, dass wir kein Einnahmenproblem haben, sondern ein Ausgabenproblem.

Was würden Sie sich außerdem trauen anzugehen?

Zum Beispiel eine Gesundheitsfinanzierung aus einem Guss. Wir haben etwa viel zu viele Spitalsbetten, dafür einen zu schwachen niedergelassenen Bereich. Eine Umschichtung brächte mehr Qualität und freies Geld.

Für Vermögenssubstanzsteuern sind Sie wohl auch nicht?

Nein. Wenn wir die Steuerabgabenquote senken wollen, können wir nicht über neue Steuern diskutieren. Aber so oder so kommt die Steuerreform um zwei Jahre zu spät, so wären wir der Rezession eher entgangen.

Die Rezession beginnt wieder?

Das wird sich nicht abwenden lassen. Faktum ist, dass Österreich derzeit in allen Bereichen die falschen Vorzeichen hat. Steigende Schulden, steigende Arbeitslosigkeit – über 415.000 Menschen aktuell, mit ihren Angehörigen sind das über eine Million. Wir bräuchten 2,5 Prozent Wachstum für einen Umkehrtrend.

Den sehen Sie nicht?

Nein. Wir verfestigen uns bei einer mittelmäßigen Bildung, im internationalen Vergleich eher absteigend. Beim Innovationsranking steigen wir ab, beim Standortranking steigen wir ab, bei der Frage, wie einfach Gründungen sind, sind wir nicht gut aufgestellt. Diese Entwicklungen kann man nicht über Nacht stoppen, und wir werden das alle zu spüren bekommen.

Wird es nicht ohnehin bald Neuwahlen im Bund geben?

Das glaube ich nicht.

Rechnen Sie mit Überraschungen beim Hypo-U-Ausschuss?

Wir wollen jetzt neue Wege öffnen, wie wir das Hypo-Geld zurückholen. Hier soll der U-Ausschuss Druck machen und Beweise herbeischaffen, damit wir Kontosperrungen sehen, Konten abgeschöpft werden, und wir hoffen auf Anklagen in Sachen Betrug und schwerer Betrug. Dafür brauchen wir eine Sonderstaatsanwaltschaft mit ausreichend Geld und Kompetenzen. Wenn wir Milliarden jagen, müssen wir dafür auch die Ressourcen auf Augenhöhe aufstellen. Das ist nicht passiert.