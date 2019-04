Steuerreform: Experten sagen, Arbeit muss billiger werden

Wie die Bundesregierung das geplante Steuerreform-Volumen von rund fünf Milliarden Euro exakt verteilen wird, ist auch rund eine Woche vor der Präsentation noch immer nicht ganz klar. Hinter den Kulissen dürfte noch heftig gerechnet werden. Denn die unzähligen Wünsche an die Regierung – von einer deutlichen Senkung der Gewinnsteuer KöSt, über eine nachhaltige Entlastung der Arbeitnehmer bis zur Ökologisierung des Steuersystems – übersteigen das vorhandene Budget, soll der Nulldefizitkurs nicht gefährdet werden.

In einem Punkt sind sich so gut wie alle Experten sowie ein Parteien-Spektrum von SPÖ bis Neos einig.

Die Steuer- und Abgabenlast auf Arbeit ist in nur wenigen europäischen Ländern höher als in Österreich: Lediglich in Belgien, den Niederlanden, in Deutschland und Italien ist die monatliche Belastung mit Lohnsteuer und Sozialversicherungsabgaben für einen Durchschnittsverdiener höher als in Österreich.

In fast allen anderen Ländern bleibt einem durchschnittlichen Arbeitnehmer am Monatsende mehr Netto vom Brutto übrig. Am niedrigsten ist die Steuerlast auf den Faktor Arbeit in Irland und Großbritannien.

Darauf hat zuletzt wieder die in Paris ansässige Industrie-Organisation OECD hingewiesen. Aber auch heimische Fachleute wie Wifo-Chef Christoph Badelt, Lukas Sustala von der Agenda Austria oder Martin Kocher, Leiter des Instituts für Höhere Studien (IHS) in Wien, teilen diese Sicht.