Der Steuerexperten-Bericht ist fertig

Am Freitag tagte die von der Regierung eingesetzte Expertengruppe für die Steuerreform zum letzten Mal. Sie bestand aus etwa einem Dutzend Personen, darunter Vertreter der Sozialpartner. Die Aufgabe der Expertengruppe war es in erster Linie, Zahlen außer Streit zu stellen, also genau zu berechnen, was diverse Tarifmodelle den Staat an Einnahmen kosten und diverse Gegenfinanzierungsvorschläge dem Staat an Einnahmen bringen.

Die Expertengruppe wurde von Sektionschef für Steuern im Finanzministerium, Gunter Mayr, geleitet. Finanzminister Hans Jörg Schelling hofft, dass die Experten – die SPÖ und ÖVP zurechenbar sind – bereits fertige Vorschläge für das Streichen von Steuerausnahmen abliefern. Tun sie das nicht, muss die Regierung allein ausstreiten, welche Ausnahmen gestrichen werden. Im Gespräch sind sowohl Ausnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer als auch bei der Mehrwertsteuer. Schelling will 900 Millionen, die SPÖ 830 Millionen über das Streichen von Ausnahmen in die Staatskasse spülen, um damit einen Teil der Steuersenkung zu finanzieren. Im Gespräch ist die Anhebung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes von zehn Prozent bei bestimmten Gütern auf den regulären Satz von 20 Prozent.

Am kommenden Dienstag werden die Experten den Bericht offiziell an Schelling und SPÖ-Klubchef Andreas Schieder überreichen. Schelling ist der formelle Termin wichtig, weil er den Experten für die monatelange Rechenarbeit danken möchte.