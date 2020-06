Steuerreform: Das steht im Experten-Bericht

Am kommenden Mittwoch beginnen die politischen Verhandlungen über die Steuerreform. Tags zuvor bekommt die Regierung offiziell jenen Bericht überreicht, den eine rot-schwarze Expertengruppe erarbeitet hat. Dem KURIER liegt das 200-Seiten-Konvolut vor. In Sachen Vermögenssteuer, ermäßigte Umsatzsteuer und Betrugsbekämpfung konnten sich die Fachleute nicht einigen – und spielen den Ball an die Politik weiter. Vor allem bei den Ausnahmen im Steuerrecht sehen die Experten aber gemeinsame Ansatzpunkte.